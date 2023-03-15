Стало известно, сколько Украина получила единиц нового вооружения и средств поражения
В прошлом году Вооруженные Силы Украины получили около 117,5 тыс. единиц современного вооружения и средств поражения от международных партнеров.
Об этом пишет Millitary Media Center.
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Вооружение для Украины
Украинские военные проявили высокую способность быстро осваивать новое оружие и использовать его эффективно на поле боя. Это в свою очередь привело к пересмотру позиций международных партнеров относительно предоставления Украине еще более современных и технологических видов вооружения.
Поставки западного вооружения позволяют Украине более эффективно освобождать территории, временно оккупированные войсками россии.
Напомним, что украинский государственный концерн "Укроборонпром" на территории одной из стран Североатлантического альянса приступил к производству танковых снарядов. В производстве участвуют украинские специалисты.
Укроборонпром сообщил о том, что начал производить 125-миллиметровые танковые снаряды для нужд украинской армии. Как отметили в государственном концерне, из соображений безопасности это производство было вынесено за пределы страны. Но, добавили в Укроборонпроме, "в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие".