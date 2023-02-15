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США підписали контракти із двома компаніями на виробництво боєприпасів для України

15 лютого 2023 07:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США уклало контракти на виготовлення боєприпасів для України
США уклало контракти на виготовлення боєприпасів
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Армія США оголосила про укладання контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України. Замовлення отримали Northrop Grumman Systems та Global Military Products.

Про це пише Радіо "Свобода" з посиланням на AFP.

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Контракти на виробництво боєприпасів

У повідомленні йдеться, що постачання нових боєприпасів планується розпочати у березні. Заява прозвучала на тлі попереджень Києва про те, що українські сили виснажують арсенал.

Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи підтримки безпеки Пентагону.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну американські військові заводи робили 14 400 артилерійських снарядів на місяць. Пентагон планує протягом двох років довести виробництво до 90 тисяч снарядів на місяць. Вже укладено договори із приватними компаніями. Такої кількості снарядів у Сполучених Штатах не виробляли з часів Корейської війни, йшлося у публікації.

Нагадаємо, що США відзначають, що навесні в російсько-українській війні настане переломний момент, пов'язаний з можливим настанням окупантів та контрнаступом ЗСУ. Сполучені Штати готують новий пакет посібників для України.

Перед наближенням річниці війни американська влада попереджає українських колег про ключовий, переломний момент у військовому конфлікті Росії та України.

Цей момент настане навесні, коли росія, ймовірно, розпочне новий великий наступ, а Україна контрнаступатиме, намагаючись звільнити захоплені окупантами території.

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