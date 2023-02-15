США заключило контракты на изготовление боеприпасов для Украины

США заключило контракты на изготовление боеприпасов

Армия США объявила о заключении контрактов на 522 миллиона долларов с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины. Заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products.

Об этом пишет Радио "Свобода" со ссылкой на AFP.

Контракты на производство боеприпасов

В сообщении говорится, что поставки новых боеприпасов планируется начать в марте. Заявление прозвучало на фоне предупреждений Киева о том, что у украинских сил истощается арсенал.

Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.

До полномасштабного российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14 400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90 тысяч снарядов в месяц. Уже заключены договоры с частными компаниями. Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производили со времен Корейской войны, говорилось в публикации.

Напомним, что США отмечают, что весной в российско-украинской войне наступит переломный момент, связанный с возможным наступлением оккупантов и контрнаступлением ВСУ. Соединенные Штаты готовят новый пакет пособий для Украины.

Перед приближением годовщины войны американские власти предупреждают украинских коллег о ключевом, переломном моменте в военном конфликте россии и Украины.

Этот момент наступит весной, когда россия, вероятно, начнет новое большое наступление, а Украина будет контрнаступать, пытаясь освободить захваченные оккупантами территории.