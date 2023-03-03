США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде
Новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів буде вартістю 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.
Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.
-
"Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові
-
Україна має запобігти повторній появі олігархів, — учені
-
Колаборант Балицький визначився зі "столицею" окупованої Запорізької області
-
Які шанси знайти роботу українцям у Польщі: дослідження
-
Новий скандал із закупівлями: ЗМІ розповіли про "золоті" армійські фляги для ЗСУ
-
Загрозою для України після війни може стати сповзання в автократію, — вчені
-
Діснейленд зачинив свої двері перед відомою акторкою: що вона накоїла
-
"Місяць відпочинку для однієї ТЕЦ": в Укрпошті розповіли, скільки уже обміняли лампочок
-
Сенцов вперше побачив тримісячного сина: зворушливі фото та відео
-
Адріана Ліма стала послом ФІФА: й одразу потрапила у скандал
Подробиці
Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, підривне спорядження.
Також у пакет входить технічне обслуговування, навчання та підтримка.
За даними CNN, пакет вперше включатиме танковий мостоукладач (Armored Vehicle Launched Bridges).
Нагадаємо, що на роковини повномасштабного вторгнення рф Міноборони США ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.
Зазначалося, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.
З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.