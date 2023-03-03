США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде

США надають Україні ще один пакет військової допомоги

Новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів буде вартістю 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Подробиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, підривне спорядження.

Також у пакет входить технічне обслуговування, навчання та підтримка.

За даними CNN, пакет вперше включатиме танковий мостоукладач (Armored Vehicle Launched Bridges).

Нагадаємо, що на роковини повномасштабного вторгнення рф Міноборони США ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.

Зазначалося, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.