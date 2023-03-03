США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: что в него войдет
Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов будет стоить 400 миллионов долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для HIMARS и гаубиц, боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированных транспортных средств, взрывное снаряжение.
Также в пакет входит техническое обслуживание, обучение и поддержка.
По данным CNN, пакет впервые будет включать танковый мостоукладчик (Armored Vehicle Launched Bridges).
Напомним, что на годовщину полномасштабного вторжения россии Минобороны США приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.
Отмечалось, что новая помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Следовательно, оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.
С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.