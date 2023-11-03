США объявили новую военную помощь для Украины на 125 млн долл
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 125 млн дол.
Об этом сообщает Пентагон.
Военная помощь для Украины
"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", — говорится в сообщении.
В пакет вошли:
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;
- снаряжение для холодной погоды;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.
По словам Блинкена, США выделили еще 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны страны в долгосрочной перспективе.
Госсекретарь Штатов добавил, что США остаются преданными сотрудничеству с членами Альянса и партнерами, обеспечивающими Украину возможностями, необходимыми для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем.
Напомним, Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения посреди остального попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.
Также мы писали, что посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что американские дипломаты следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Украине. Поэтому США не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.
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