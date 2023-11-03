США объявили новую военную помощь для Украины на 125 млн долл

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 125 млн дол.

Об этом сообщает Пентагон.

Читайте также:

Военная помощь для Украины

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", — говорится в сообщении.

В пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.

По словам Блинкена, США выделили еще 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны страны в долгосрочной перспективе.

Госсекретарь Штатов добавил, что США остаются преданными сотрудничеству с членами Альянса и партнерами, обеспечивающими Украину возможностями, необходимыми для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем.

Напомним, Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения посреди остального попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.

Также мы писали, что посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что американские дипломаты следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Украине. Поэтому США не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.