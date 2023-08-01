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США не заохочують атаки України по РФ, — Кірбі

1 серпня 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США не заохочують атаки України по РФ, — Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не підтримують і не беруть участь в атаках проти території РФ. Щобільше, штати висловили побоювання щодо дій України на кордоні РФ.

Про це Кірбі повідомив в інтерв'ю CNN.

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"Рішення, куди направити свої ресурси і як застосовувати свої військові потужності, належить Україні", — сказав він.

Кірбі наголосив, що США категорично проти насильства на російській території й не допомагають у його організації. Основне завдання країни ситуація в Україні.

Він також додав, що американський уряд прагне забезпечити Україну всім, що потрібне для успішних військових дій.

Щодо поточного становища збройних сил України, Кірбі зазначив, що можливо просування ЗСУ повільніше, ніж очікувалося. Однак зіштовхуючись із міцними оборонними укріпленнями, де є міни та безперервний обстріл, завдання стає складнішим.

На закінчення представник Білого дому підтвердив готовність підтримувати Україну, надаючи необхідне військове обладнання.

Нагадаємо, що вже кілька днів поспіль у РФ долинають "бавовни". У ніч із 31 на 1 липня над Москвою та Московською областю зафіксували та збили "українські" БпЛА.

Водночас представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються в Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не дивовижні під час війни.

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