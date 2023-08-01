США не поощряют атаки Украины по РФ, — Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: росСМИ

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают и не участвуют в атаках против территории РФ. Более того, штаты выразили опасения по поводу действий Украины на границе РФ.

Об этом Кирби сообщил в интервью CNN.

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"Решение, куда направить свои ресурсы и как применять свои военные мощности, принадлежит Украине", — сказал он.

Кирби подчеркнул, что США категорически против насилия на российской территории и не помогают в его организации. Основная задача страны — ситуация в Украине.

Он также добавил, что американское правительство стремится обеспечить Украину всем, что требуется для успешных военных действий.

Относительно текущего положения вооруженных сил Украины, Кирби указал, что возможно, продвижение ВСУ медленнее, чем ожидалось. Однако сталкиваясь с прочными оборонительными укреплениями, где есть мины и непрерывный обстрел, задача становится сложнее.

В заключение, представитель Белого дома подтвердил готовность поддерживать Украину, предоставляя необходимое военное оборудование.

Напомним, что уже несколько дней подряд в РФ доносятся "хлопки". В ночь с 31 на 1 июля над Москвой и Московской областью зафиксировали и сбили "украинские" БпЛА.

В то же время, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.