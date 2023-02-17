США надає Індії свої літаки в обмін на відмову від покупки зброї у рф

Літаки США

Сполучені Штати вперше цього тижня доставили до Індії свій винищувач F-35 разом із F-16. Таким чином, Вашингтон схиляє країну до того, щоб вона перестала купувати зброю в росії.

Про це пише Reuters.

Літаки для Індії

У повідомленні вказується, що Індія переживає через затримки постачання з росії. Також Індія стикається з тиском із боку Заходу, щоб вона дистанціювалася від рф. Американська делегація на тижневому шоу Aero India в Бангалорі, яке закінчується в п'ятницю, є найбільшою за 27-річну історію шоу і підкреслює стратегічні відносини, що ростуть, між Сполученими Штатами та Індією.

Сполучені Штати схвалили продаж Індії зброї на суму понад 6 мільярдів доларів за останні шість років, включаючи транспортні літаки, вертольоти Apache, Chinook і MH-60, ракети, системи ППО, морські гармати і літак-розвідник P-8I Poseidon.

Нагадаємо, що російська федерація сподівається на спільне з Індією виробництво ПЗРК "Ігла-С". Переговори щодо виробництва гелікоптерів Ка-226Т заморожені, Індія готова лише купувати його в Росії.