США предоставляет Индии свои самолеты в обмен на отказ от покупки оружия у рф

Самолеты США

Соединенные Штаты впервые на этой неделе доставили в Индию свой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у рф.

Об этом пишет Reuters.

Самолеты для Индии

В сообщении указывается, что Индия переживает из-за задержек поставок из рф. Также Индия сталкивается с давлением со стороны Запада, чтобы она дистанцировалась от РФ. Американская делегация на недельном шоу Aero India в Бангалоре, которое заканчивается в пятницу, является крупнейшей за 27-летнюю историю шоу и подчеркивает растущие стратегические отношения между Соединенными Штатами и Индией.

В свою очередь, Соединенные Штаты одобрили продажу Индии оружия на сумму более 6 миллиардов долларов за последние шесть лет, включая транспортные самолеты, вертолеты Apache, Chinook и MH-60, ракеты, системы ПВО, морские пушки и самолет-разведчик P-8I Poseidon.

Напомним, что российская федерация надеется на совместное с Индией производство ПЗРК "Игла-С". Переговоры по производству вертолетов Ка-226Т заморожены, Индия готова только покупать его в россии.