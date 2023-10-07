США можуть оголосити про новий пакет допомоги для України на засіданні "Рамштайн", — Reuters

Засідання Рамштайну-9. Фото: соцмережі

США може оголосити про новий пакет допомоги для України на суму 200 млн доларів. Це може статися на засіданні "Рамштайн", яке відбудеться 11 жовтня.

Про це пише Reuters.

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Повідомляється, що на цей час конкретні компоненти пакета допомоги продовжують розроблятися і можуть включати бойові припаси й військову техніку, схожу на ту, що була в раніше наданих пакетах підтримки, підкреслює джерело інформації.

У ході брифінгу, який провів представник Пентагону Пет Райдер, було зазначено, що загальний обсяг коштів, передбачених для можливої військової підтримки України з боку США, сягає приблизно 7 млрд доларів, з яких 5,4 млрд доларів стали доступні завдяки перерахунку раніше виділених для допомоги Києву. ресурсів.

Відповідаючи на запитання щодо тривалості підтримки України з боку його адміністрації у ситуації, якщо Конгрес США не затвердить додаткові кошти фінансування, президент США Джо Байден уточнив, що існує альтернативний шлях для забезпечення такої підтримки, проте конкретні подробиці не було розкрито.

Нагадаємо, що після відставки спікера-республіканця Кевіна Маккарті Україні буде складніше отримати допомогу зі США. І не тому, що американці виступають проти України, а тому, що не розуміють, чому мають допомагати їй, а не інвестувати ці гроші у розв'язанні своїх проблем. Наприклад, із нелегальними мігрантами.