США купують у Тайваню списані ЗРК Hawk для України, — ЗМІ

Зенітно-ракетний комплекс Hawk. Фото: google

Американська влада купує у Тайваню списані комплекси ЗРК MIM-23 Hawk. Далі вони планують передати їх Україні.

Про це повідомляє China Times та Taiwan News.

Читайте також:

Списані ЗРК для України

У повідомленні зазначається, що специфікації покупки вказують на модель Phase III MIM-23 Hawk, які були списані з бойового складу у червні. Ці комплекси будуть використовуватися збройними силами України для протистояння російським безпілотникам та літакам, які діють на низькій висоті.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати ситуацію, але підтвердило, що демобілізована зброя обробляється відповідно до встановлених норм. Втрачені системи замінять на нові — комплекс Sky Bow III (TK-3).

Що таке MIM-23 Hawk

MIM-23 Hawk — це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, створений корпорацією Raytheon. Ця модель увійшла до арсеналу озброєнь у 1960 році й пройшла кілька етапів модернізації, маючи загалом три покоління: Phase I, Phase II та Phase III.

На початку розробки цей комплекс був призначений для знищення ворожих літаків, але згодом його оновили для перехоплення ракет. Серед країн, де використовувалися ці системи — Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.

За даними Повітряних Сил Тайваню, ракети Hawk були залучені в 41 військовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, при цьому в 90% випадків успішно вражали цілі.

Нагадаємо, що Болгарія має намір передати на потреби Збройних Сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Водночас болгари попросять як компенсацію нові зразки в США.