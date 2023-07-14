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США покупают у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины, — СМИ

14 июля 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США покупают у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины, — СМИ
Зенитно-ракетный комплекс Hawk. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Американские власти покупают у Тайваня списанные комплексы ЗРК MIM-23 Hawk. Далее они планируют их передать Украине.

Об этом сообщает China Times и Taiwan News.

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Списанные ЗРК для Украины

В сообщении указывается, что спецификации покупки указывают на модель Phase III MIM-23 Hawk, которые были списаны с боевого состава в июне. Эти комплексы будут использоваться вооруженными силами Украины для противостояния российским беспилотникам и самолетам, действующим на низкой высоте.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать ситуацию, но подтвердило, что демобилизованное оружие обрабатывается в соответствии с установленными нормами. Потерянные системы заменят новыми - комплексом Sky Bow III (TK-3).

Что такое MIM-23 Hawk

MIM-23 Hawk — это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, созданный корпорацией Raytheon. Эта модель вошла в арсенал вооружений в 1960 году и прошла несколько этапов модернизации, имея в общем три поколения: Phase I, Phase II и Phase III.

В начале разработки этот комплекс был предназначен для уничтожения вражеских самолетов, но впоследствии его обновили для перехвата ракет. Среди стран, где использовались эти системы, — Греция, Нидерланды, Франция, Германия и другие.

Согласно данным Воздушных Сил Тайваня, ракеты Hawk были задействованы в 41 военном учении в период с 1965 по 2017 год, при этом в 90% случаев успешно поражали назначенные цели.

Напомним, что Болгария намерена передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.

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