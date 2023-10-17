США, Японія і Південна Корея відкрили "гарячу лінію" зв'язку через загрози з боку КНДР

Президент CША Джо Байден, прем’єр Японії Фуміо Кісіда і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: АР

Південна Корея, США та Японія встановлюють гарячу лінію тристороннього зв’язку для обміну даних на тлі загроз з боку Північної Кореї та Китаю. Наразі представники трьох країн тестують канал зв'язку.

Про це повідомляє японське видання Yonhap.

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Лідери цих трьох країн — Джо Байден, Юн Сок Йоль і Фуміо Кішіда під час першого тристороннього саміту у Вашингтоні, який відбувся в серпні, домовилися консультуватися один з одним у разі виявлення загроз з боку КНДР і Китаю і для цього створили "гарячу лінію".

Як відомо, ця лінія має забезпечити постійну комунікацію між керівниками вищих безпекових органів, рад нацбезпеки, США, Південної Кореї та Японії в будь-який час.

Наразі представники цих трьох краї тестують канал зв'язку і зовсім скоро він вже запрацює у штатному режимі.

"На додаток до сприяння спілкуванню на рівні лідерів, ми також працюємо над забезпеченням безпечного зв’язку між іншими високопоставленими членами уряду, включаючи наших відповідних радників з національної безпеки", — заявив представник Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що КНДР готується до вторгнення у Південну Корею. Загалом, Північна Корея може вдатися до різних провокацій, включаючи ядерні випробування та до вторгнення. Таким чином Кім Чен Ин планує відвернути увагу громадськості від тяглої продовольчої кризи в країні.