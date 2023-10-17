США, Япония и Южная Корея открыли "горячую линию" связи из-за угроз со стороны КНДР

Президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: АР

Южная Корея, США и Япония устанавливают горячую линию трехсторонней связи для обмена данными на фоне угроз со стороны Северной Кореи и Китая. Пока представители трех стран тестируют канал связи.

Об этом сообщает японское издание Yonhap.

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Лидеры этих трех стран — Джо Байден, Юн Сок Йоль и Фумио Кишида во время состоявшегося в августе первого трехстороннего саммита в Вашингтоне договорились консультироваться друг с другом в случае выявления угроз со стороны КНДР и Китая и для этого создали "горячую линию".

Как известно, эта линия должна обеспечить постоянную коммуникацию между руководителями высших органов безопасности, советов нацбезопасности, США, Южной Кореи и Японии в любое время.

Представители этих трех стран тестируют канал связи и совсем скоро он уже заработает в штатном режиме.

"В дополнение к содействию общению на уровне лидеров, мы также работаем над обеспечением безопасной связи между другими высокопоставленными членами правительства, включая наших соответствующих советников по национальной безопасности", — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщали, что КНДР готовится к вторжению в Южную Корею. В общем, Северная Корея может прибегнуть к различным провокациям, включая ядерные испытания и вторжение. Таким образом, Ким Чен Ын планирует отвлечь внимание общественности от тяглого продовольственного кризиса в стране.