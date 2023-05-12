Спритники придумали нову аферу із СМС-повідомленнями

Шахраї виманюють у довірливих людей гроші. Фото: УНІАН

Чи не щодня в Україні кмітливі спритники вигадують нові схеми, як виманити у довірливих людей гроші. З однією з таких схем "познайомилася" користувачка соцмережі Світлана Ноговіціна.

Як вона розпізнала шахрайську схему, жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

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Вона повідомила, що спочатку шахраї телефонували, пропонували долучитися до якоїсь дивної схеми, потім надіслали повідомлення, що нібито вона виграла гроші.

"Шахраї лізуть всюди. Ось прийшли СМС. До цього телефонували, заблокувала. Звичайно, всі відомості у них, на замовлення. Знають ім'я, номер телефону", — попередила Світлана.

При цьому у СМС аферисти вказують посилання. За ним переходити не варто, якщо хочете залишитися зі своїми грошима.

Шахраї придумали нову схему видурювання коштів. Фото: Facebook

Як вберегтися від шахраїв

нікому не повідомляти реквізити картки, cvv-код, ПІН-карти, ОТР-паролі, паролі до інтернет-або мобільного банкінгу;

з питань щодо заблокованої картки або рахунку звертатися самостійно (передзвонювати) до контактного центру банку;

здійснювати операції тільки на перевірених та офіційних сайтах, не переходити за посиланнями, надісланими продавцями.

Нагадаємо, сезон відпусток і поїздок розпочнеться зовсім скоро. Для шахраїв — це золотий час, адже на відпочинку туристів шукати найлегше. Зловмисники останнім часом вигадують різноманітні схеми видурювання коштів.