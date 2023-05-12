Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Спритники придумали нову аферу із СМС-повідомленнями arrow

Спритники придумали нову аферу із СМС-повідомленнями

12 травня 2023 05:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Спритники придумали нову аферу із СМС-повідомленнями
Шахраї виманюють у довірливих людей гроші. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чи не щодня в Україні кмітливі спритники вигадують нові схеми, як виманити у довірливих людей гроші. З однією з таких схем "познайомилася" користувачка соцмережі Світлана Ноговіціна.

Як вона розпізнала шахрайську схему, жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Вона повідомила, що спочатку шахраї телефонували, пропонували долучитися до якоїсь дивної схеми, потім надіслали повідомлення, що нібито вона виграла гроші.

"Шахраї лізуть всюди. Ось прийшли СМС. До цього телефонували, заблокувала. Звичайно, всі відомості у них, на замовлення. Знають ім'я, номер телефону", — попередила Світлана.

При цьому у СМС аферисти вказують посилання. За ним переходити не варто, якщо хочете залишитися зі своїми грошима.

Шахраї придумали нову схему видурювання коштів. Фото: Facebook

Як вберегтися від шахраїв

  • нікому не повідомляти реквізити картки, cvv-код, ПІН-карти, ОТР-паролі, паролі до інтернет-або мобільного банкінгу;
  • з питань щодо заблокованої картки або рахунку звертатися самостійно (передзвонювати) до контактного центру банку;
  • здійснювати операції тільки на перевірених та офіційних сайтах, не переходити за посиланнями, надісланими продавцями.

Нагадаємо, сезон відпусток і поїздок розпочнеться зовсім скоро. Для шахраїв — це золотий час, адже на відпочинку туристів шукати найлегше. Зловмисники останнім часом вигадують різноманітні схеми видурювання коштів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB