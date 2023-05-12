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Ловкачи придумали новую аферу с СМС-сообщениями

12 мая 2023 05:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ловкачи придумали новую аферу с СМС-сообщениями
Мошенники выманивают у доверчивых людей деньги. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ежедневно в Украине сообразительные ловкачи придумывают новые схемы, как выманить у доверчивых людей деньги. С одной из таких схем "познакомилась" пользовательница соцсети Светлана Ноговицина.

Как она распознала мошенническую схему, женщина поделилась на своей странице в Facebook.

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Она сообщила, что сначала мошенники звонили по телефону, предлагали присоединиться к какой-то странной схеме, затем прислали сообщение, что якобы она выиграла деньги.

"Мошенники лезут повсюду. Вот пришли СМС. К этому звонили по телефону, заблокировала. Конечно, все сведения у них, на заказ. Знают имя, номер телефона", — предупредила Светлана.

При этом в СМС аферисты указывают ссылку. За ним переходить не стоит, если хотите остаться со своими деньгами.

Мошенники придумали новую схему выманивания средств. Фото: Facebook

Как уберечься от мошенников

  • никому не сообщать реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу;
  • по вопросам относительно заблокированной карты или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;
  • совершать сделки только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.

Напомним, сезон отпусков и поездок начнется совсем скоро. Для мошенников – это золотое время, ведь на отдыхе туристов искать легче всего. Злоумышленники в последнее время придумывают разнообразные схемы выдуривания средств.

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