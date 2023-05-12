Ловкачи придумали новую аферу с СМС-сообщениями
Ежедневно в Украине сообразительные ловкачи придумывают новые схемы, как выманить у доверчивых людей деньги. С одной из таких схем "познакомилась" пользовательница соцсети Светлана Ноговицина.
Как она распознала мошенническую схему, женщина поделилась на своей странице в Facebook.
Она сообщила, что сначала мошенники звонили по телефону, предлагали присоединиться к какой-то странной схеме, затем прислали сообщение, что якобы она выиграла деньги.
"Мошенники лезут повсюду. Вот пришли СМС. К этому звонили по телефону, заблокировала. Конечно, все сведения у них, на заказ. Знают имя, номер телефона", — предупредила Светлана.
При этом в СМС аферисты указывают ссылку. За ним переходить не стоит, если хотите остаться со своими деньгами.
Как уберечься от мошенников
- никому не сообщать реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу;
- по вопросам относительно заблокированной карты или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;
- совершать сделки только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.
Напомним, сезон отпусков и поездок начнется совсем скоро. Для мошенников – это золотое время, ведь на отдыхе туристов искать легче всего. Злоумышленники в последнее время придумывают разнообразные схемы выдуривания средств.