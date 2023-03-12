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Спецслужби рф планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, — поліція

12 березня 2023 14:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Проросійські протести у Молдові
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.

Про це пише NewsMaker із посиланням на заяву голови поліції Молдови Віорела Чернеуцяну.

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Деталі

За словами Віорела Чернеуцяну, влада Молдови вже має інформацію, що до організації масових протестів у Кишиневі, зокрема і сьогоднішнього мітингу, організованого партією "Шор", причетні спецслужби рф.

Голова поліції розповів, що організатори заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. А всі їхні дії координувалися спецслужбами росії. До того ж усім завербованим обіцяли винагороду розміром 10 тисяч доларів.

Віорел Чернеуцяну каже, що вчора, 11 березня, поліція затримала сімох учасників підпільної мережі. Також, за словами головного поліцейського Молдови, правоохоронці затримали громадянина рф, який прибув до Кишинева, аби навчити людей, як дестабілізувати ситуацію у країні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у аеропорту Кишинева затримали найманця з ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни.

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