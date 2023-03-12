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Спецслужбы рф планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, — полиция

12 марта 2023 14:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Пророссийские протесты в Молдове
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Россия из-за массовых протестов хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль специально устраивает в стране пророссийские митинги против власти.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на заявление главы полиции Молдовы Виорела Чернеуцяну.

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Подробности

По словам Виорела Чернеуцяну, у властей Молдовы уже есть информация, что к организации массовых протестов в Кишиневе, в том числе и сегодняшнему митингу, организованному партией "Шор", причастны спецслужбы россии.

Глава полиции рассказал, что организаторы беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировались спецслужбами рф. К тому же всем завербованным обещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Виорел Чернеуцяну говорит, что вчера, 11 марта, полиция задержала семерых участников подпольной сети. Также, по словам главного полицейского Молдовы, правоохранители задержали гражданина прибывшего в Кишинев гражданина, чтобы научить людей, как дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту Кишинева задержали наемника из ЧВК "Вагнер", который пытался попасть в страну.

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