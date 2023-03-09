Скільки ворожої техніки вдалося виявити завдяки "народному супутнику" ICEYE: дані розвідки

Супутник ICEYE був закуплений Україною влітку 2022 року

Космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців, за 5 місяців використання допоміг виявити та знищити велику кількість російської техніки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Результати використання супутника ICEYE

Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

За 5 місяців використання ICEYE співробітники ГУР МО України "провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України".

Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

"Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", — йдеться у повідомленні.

Співробітники воєнної розвідки України подякували всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України, та Благодійному Фонду Сергія Притули.

"Такі очі на орбіті дозволяють цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомлялося, що провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників. Це стало можливо завдяки співпраці з "Благодійним фондом Сергія Притули", який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.