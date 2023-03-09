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Сколько вражеской техники удалось обнаружить благодаря "народному спутнику" ICEYE: данные разведки

9 марта 2023 13:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Спутник ICEYE был закуплен Украиной летом 2022 года.
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Космический аппарат ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, за 5 месяцев использования помог выявить и уничтожить большое количество российской техники. 

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

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Результаты использования спутника ICEYE

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.

За 5 месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР МО Украины "провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины".

За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7 321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

  • 45 самолетов;
  • 27 вертолетов;
  • 6 ОТРК "Искандер";
  • 36 ЗРК "С300";
  • 12 ЗРК "Панцирь С1";
  • 11 радиолокационных станций;
  • 10 понтонных переправ.

"Благодаря возможностям ICEYE значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники военной разведки Украины поблагодарили всех украинцев, которое присоединилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины, и Благотворительному Фонду Сергея Притулы.

"Такие глаза на орбите позволяют круглосуточно и в любую погоду выявлять и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", — отметили в ГУР.

ICEYE техника рф

ICEYE техника рф

ICEYE техника рф

ICEYE техника рф

ICEYE техника рф

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщалось, что провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с "Благотворительным фондом Сергея Притулы", передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.

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