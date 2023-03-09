Сколько вражеской техники удалось обнаружить благодаря "народному спутнику" ICEYE: данные разведки

Спутник ICEYE был закуплен Украиной летом 2022 года.

Космический аппарат ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, за 5 месяцев использования помог выявить и уничтожить большое количество российской техники.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Результаты использования спутника ICEYE

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.

За 5 месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР МО Украины "провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины".

За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7 321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

"Благодаря возможностям ICEYE значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники военной разведки Украины поблагодарили всех украинцев, которое присоединилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины, и Благотворительному Фонду Сергея Притулы.

"Такие глаза на орбите позволяют круглосуточно и в любую погоду выявлять и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", — отметили в ГУР.

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщалось, что провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с "Благотворительным фондом Сергея Притулы", передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.