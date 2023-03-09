Сколько вражеской техники удалось обнаружить благодаря "народному спутнику" ICEYE: данные разведки
Космический аппарат ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, за 5 месяцев использования помог выявить и уничтожить большое количество российской техники.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
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Результаты использования спутника ICEYE
Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.
За 5 месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР МО Украины "провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины".
За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7 321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:
- 45 самолетов;
- 27 вертолетов;
- 6 ОТРК "Искандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радиолокационных станций;
- 10 понтонных переправ.
"Благодаря возможностям ICEYE значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении.
Сотрудники военной разведки Украины поблагодарили всех украинцев, которое присоединилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины, и Благотворительному Фонду Сергея Притулы.
"Такие глаза на орбите позволяют круглосуточно и в любую погоду выявлять и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", — отметили в ГУР.
Напомним, ранее Главное управление разведки сообщалось, что провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с "Благотворительным фондом Сергея Притулы", передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.