Скільки шкіл в Україні облаштовано укриттями: пояснення Міносвіти

Вивіска "Укриття". Фото: Новини.LIVE

В Україні наразі діють близько 12 900 шкіл, з яких понад 80% оснащені укриттями. На цей проєкт держава виділила понад 1,5 млрд гривень з метою створення безпечного освітнього простору.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

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Укриття у школах

"Станом на сьогодні в Україні функціонуватиме понад 12 900 шкіл. Згідно з нашою інформацією, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні понад 80% шкіл уже обладнано укриттями", — сказав Вітренко.

При цьому він уточнив, що в Києві є 12 шкільних закладів, де встановлення укриттів неможливо. На цей час у країні запущено чотири експериментальні проєкти, спрямовані на створення нового покоління укриттів. Вітренко поділився досвідом створення подібних споруд, навівши як приклад населений пункт Бородянка.

Заступник міністра освіти також уточнив, що в тих місцях, де через особливості геології чи розташування неможливо створити традиційні укриття, буде розроблено та впроваджено альтернативні варіанти таких споруд.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Ксенія Семенова оприлюднила фото укриття у київському Національному авіаційному університеті. Так, приміщення взагалі не відповідає стану безпеки, навіть там живуть безпритульні і нещодавно була пожежа.