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Сколько школ в Украине оборудованы укрытиями: объяснение Минобразования

3 сентября 2023 10:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько школ в Украине оборудованы укрытиями: объяснение Минобразования
Вывеска "Укрытие". Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине на данный момент действуют около 12 900 школ, из которых более 80% оснащены укрытиями. На данный проект государство выделило свыше 1,5 млрд гривен с целью создания безопасного образовательного пространства.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона.

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"По состоянию на сегодняшний день в Украине будет функционировать более 12 900 школ. Согласно нашей информации, которой мы владеем, которую мы собираем, в Украине более 80% школ уже оборудованы укрытиями", — сказал Витренко.

При этом он уточнил, что в Киеве, есть 12 школьных заведений, где установка укрытий не представляется возможной. На текущий момент в стране запущено четыре экспериментальных проекта, направленных на создание нового поколения укрытий. Витренко поделился опытом создания подобных сооружений, приведя в качестве примера населенный пункт Бородянка.

Заместитель министра образования также уточнил, что в тех местах, где из-за особенностей геологии или расположения невозможно создать традиционные укрытия, будут разработаны и внедрены альтернативные варианты таких сооружений.

Напомним, депутат Киевского городского совета Ксения Семенова обнародовала фото укрытия в киевском Национальном авиационном университете. Так, помещение вообще не соответствует состоянию безопасности, более того, там живут бездомные и недавно был пожар.

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