Британська розвідка назвала кількість загиблих окупантів у Макіївці після удару по об'єкту 1 січня

Поранені російські окупанти

Росія втратила понад 300 солдатів внаслідок удару по розміщенню військових у Макіївці біля Донецька 1 січня 2023 року. Більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

У повідомленні йдеться, що після удару Міноборони рф публічно визнала, що рф зазнала втрат, заявивши, що 89 людей загинули. Російські офіційні особи, ймовірно, дійшли висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо.

"Різниця між кількістю жертв, визнаних рф, і можливим справжнім загальним числом підкреслює повсюдну присутність дезінформації в громадських заявах рф", — йдеться в повідомленні.

Розвідники уточнили, що зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і передачі неточних звітів молодшими посадовцями, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі "звинуватити та звільнити".

Нагадаємо, за 26 січня бійці ЗСУ ліквідували приблизно 850 військових армії росії.

Як відомо, російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають тяжкі бої.

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