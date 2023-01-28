Британская разведка назвала число погибших оккупантов в Макеевке после удара по объекту 1 января

Раненые российские оккупанты

Россия потеряла более 300 солдат в результате удара по размещению военных в Макеевке возле Донецка 1 января 2023 года. Большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отчет разведки

В сообщении говорится, что после удара Минобороны рф публично признало, что рф понесла потери, заявив, что 89 человек погибли. Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно.

"Разница между числом жертв, признанных рф, и вероятным истинным общим числом подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в публичных заявлениях рф", — говорится в сообщении.

Разведчики уточнили, что обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов более младшими чиновниками, стремящимися преуменьшить свои недостатки в российской культуре "обвинить и уволить".

Напомним, за 26 января бойцы ВСУ ликвидировали примерно 850 военных армии россии.

Как известно, российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Вооруженные силы Украины полностью оставили город Соледар в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава.