Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ

Танки Росії

Представник Генштабу Збройних Сил України, старший лейтенант Андрій Рудик заявив, що російська армія втратила щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М у ході військової агресії проти України. Він зазначив, що це лише ті випадки, які мають безперечні докази у вигляді фото та відео фіксації, і ймовірно, що окупанти втратили набагато більше одиниць Т-90М.

Про це повідомляє Millitary Media Center.

Знищена російська техніка

Рудик зазначив, що раніше окупанти називали ці танки "непереможними" і в їхньому використанні була впевнена російська армія. Проте, танки Т-90М майже не використовуються окупантами під час бойових дій, після того, як їх було знищено українськими військовими.

Згідно з заявою Рудика, вперше під час агресії рф проти України "непереможний" Т-90М було знищено військовослужбовцем бригади територіальної оборони Харкова за допомогою шведської ручної гармати Carl Gustav. Інцидент стався ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова Харківської області, причому вартість гармати, якою було знищено танк, становить 20 тисяч доларів, тоді як вартість танка – 5 мільйонів доларів.

Рудик також заявив, що "непереможність" та "досконалість" Т-90М виявилися міфами, і окупанти переоцінили свої можливості. Він зазначив, що Україна готова відобразити будь-які агресивні дії проти неї, у тому числі проти більш сучасної техніки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення російської техніки. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська.

Також ми писали, що московські забудовники відмовилися відновлювати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спершу захопити Запоріжжя.

Додамо, що російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти та телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.