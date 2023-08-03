Ремонт укриттів в Києві: на що йде 2,5 млн грн

Народний депутат України Андрій Богданець. Фото: Новини.LIVE

Укриття — одна з найскандальніших тем столиці в умовах війни, особливо останні кілька місяців. Влада проводить численні перевірки, але це не означає таку ж численну кількість ремонтів. Деяким школам пощастило отримати фінансування не з бюджету, аби до 1 вересня підготувати укриття для школярів.

Понад 30 укриттів у школах та садочках побудував народний депутат України Андрій Богданець. Він запевняє, що робить це не за бюджетні кошти, але вважає — держава має відмовитися від будівництва доріг і будувати укриття. Має політик свою думку і щодо того, хто має право користуватися укриттям у школах. Всі деталі він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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— Чому член аграрного комітету будує укриття?

— Це проблема загальноукраїнська. Я спілкувався з дитиною моїх друзів, і вона розповіла, що відбувається в укриттях під час тривоги. Прийшовши в те укриття, я подумав, що ми будемо робити укриття, щоб діти були в комфорті.

Народний депутат України Андрій Богданець. Фото: Новини.LIVE

— Ви будуєте не за державні кошти укриття, як ви вирішуєте, де будувати? Приходите до Кличка і кажете: я ось це побудую?

— Якщо ми говоримо про Київ, то у мене є колеги-кияни з моєї фракції. Я попросив, щоб вони знайшли об'єкти, які потребують допомоги. Наприклад, 157-ма школа на Оболоні, там діти не навчалися цілий рік, бо не було укриття. Зрозуміло, що цю школу треба брати.

— Скільки вам коштує укриття і скільки часу триває ремонт?

— Близько 2,5 млн грн. Саме це укриття у 206-й школі (нижче на фото. — Ред.) — одне з тих, яке будується досить швидко. Підрядна організація зайшла десь місяць тому, а вже побілені стіни і практично закінчений санвузол. У нас дедлайн до 1 вересня, і ми не можемо собі дозволити втрачати час. Договір у нас один, там написано: прийміть, будь ласка, благодійну допомогу.

Ремонт укриття в школі. Фото: Новини.LIVE

Фінальний план ремонту укриття. Фото: Андрій Богданець

— Згідно з вашим договором, хто буде нести відповідальність, якщо з укриттям щось буде не так?

— Річ у тім, що ми ж не з нуля будуємо. Це визначені ДСНС укриття, як найпростіші, а ми покращуємо. Насамперед ми думаємо про те, щоб не переривати навчальний процес. Першочергове завдання, щоб діти в укриттях мали чим зайнятися, щоб для них це було в радість. Ми робимо ремонти, купуємо меблі, закупимо проєктори.

Народний депутат України Андрій Богданець. Фото: Новини.LIVE

— Щодо наповнення укриття були випадки в Києві, коли районна адміністрація купувала іграшки на мільйони гривень. Це обурює людей. Чи варто це робити за бюджетні кошти?

— Це не те, що варто. Якщо ми вже порушили цю тему про бюджетні кошти, то ми можемо взяти для порівняння школу, в якій навчаються 600 дітей — укриття коштує 2,5 млн грн. А якщо взяти інший бік, то на розв'язку на Жилянській вулиці Київ виділив 1 млрд грн. У Житомирській області 5 км дороги — 360 млн грн. От порівняння — мільйони на дороги чи укриття дітям.

Укриття в Святошинському районі столиці. Фото: Новини.LIVE

— Повномасштабна війна триває півтора року. Чи були у держави кошти почати будувати укриття раніше?

— Знаєте, в мене були поправки до бюджету на цей рік, де мали бути видатки тільки на захищені статті. Тобто всі бюджети, і бюджет України, лише на військових, укриття, медицину.

Народний депутат будує укриття. Фото: Новини.LIVE

— Чи є можливість зараз у вашої гілки влади або в інших ухвалити рішення, щоб укриття були на першому місці?

— Насправді це питання ще більш глибоке, і немає простого рішення. Хочу розповісти, що вчора (2 серпня. — Ред.) ми інспектували укриття в 157-й школі разом з моєю колегою Юлією Гришиною і головою Оболонського району Кирилом Фесиком. Коли ми почали розмовляти, то виявляється, згідно з рішенням РНБО, всі укриття повинні бути відчинені.

Тобто це укриття має бути відчинено цілодобово, а там меблі, іграшки, пуфи, обладнання. У школі є один охоронець, який оплачується школою й отримує зарплату 5 тис. грн. Коли триває тривога, то він відповідальний за те, щоб укриття та всі ворота були відчинені. Він має стояти, записувати людей, хто прийшов.

До речі, сюр — в укриття в школі заходять люди із собаками, кішками і розповідають, що це члени сім'ї. Я це розумію, але там навчаються діти. Щоб дитина потрапила в садочок, треба пройти всі медогляди і щеплення, але коли тривога, то туди запускають всіх людей, безхатченків.

— Якщо сьогодні жінку із собакою не запустять в укриття і вона через ракету загине, виріжуть вашу фразу про собак і вважатимуть вас винним. Як тоді вирішити цю ситуацію?

— Є багато різних вирішень. Пердусім дивитися, де можна робити укриття не тільки в комунальних закладах, а і в житлових будинках. Є мапа укриттів у кожній області, їх треба відкривати. Деякі засекречені досі і зачинені.