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Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

3 августа 2023 20:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Ремонт укрытий в Киеве: на что идет 2,5 млн грн
Народный депутат Украины Андрей Богданец. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Укрытие — одна из самых скандальных тем столицы в условиях войны, особенно последние несколько месяцев. Власти проводят многочисленные проверки, но это не означает столь же многочисленное количество ремонтов. Некоторым школам удалось получить финансирование не из бюджета, чтобы до 1 сентября подготовить укрытие для школьников.

Более 30 укрытий в школах и детских садах построил народный депутат Украины Андрей Богданец. Он уверяет, что делает это не за бюджетные средства, но считает, что государство должно отказаться от строительства дорог и строить укрытия. Свое мнение у политика относительно того, кто имеет право пользоваться укрытием в школах. Все детали он рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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— Почему член аграрного комитета строит укрытия?

— Это проблема общеукраинская. Я общался с ребенком моих друзей, и он рассказал, что происходит в укрытиях во время тревоги. Придя в то укрытие, я подумал, что мы будем делать укрытие, чтобы дети были в комфорте.

Андрей Богданец
Народный депутат Украины Андрей Богданец. Фото: Новини.LIVE.

— Вы строите не за государственные средства укрытия, как вы решаете, где строить? Приходите к Кличко и говорите: я вот это построю?

— Если мы говорим о Киеве, то у меня есть коллеги-киевляне из моей фракции. Я попросил, чтобы они нашли объекты, нуждающиеся в помощи. Например, 157-я школа на Оболони, там не учились дети круглый год, потому что не было укрытия. Понятно, что эту школу нужно брать.

— Во сколько вам обходится укрытие и сколько времени уходит на ремонт?

— Около 2,5 млн грн. Именно это укрытие в 206-й школе (ниже на фото. — Ред.) — одно из тех, которые строятся довольно быстро. Подрядная организация зашла около месяца назад, а уже побелены стены и практически закончен санузел. У нас дедлайн до 1 сентября, и мы не можем себе позволить терять время. Договор у нас один, там написано — примите, пожалуйста, благотворительную помощь.

Укрытие
Ремонт укрытия в школе. Фото: Новини.LIVE.
Укрытие
Финальный план ремонта укрытия. Фото: Андрей Богданец

— Согласно вашему договору, кто будет нести ответственность, если с укрытием что-нибудь будет не так?

— Дело в том, что мы ведь не с нуля строим. Это определенные ГСЧС укрытия, как самые простые, а мы улучшаем. В первую очередь мы думаем о том, чтобы не прерывать учебный процесс. Первоочередная задача, чтобы детям в укрытиях было чем заняться, чтобы для них это было в радость. Мы осуществляем ремонты, покупаем мебель, закупим проекторы.

Укрытие в Киеве
Народный депутат Украины Андрей Богданец. Фото: Новини.LIVE.

— Насчет наполнения укрытия, были случаи в Киеве, когда районная администрация покупала игрушки на миллионы гривен. Это возмущает людей. Следует ли это делать за бюджетные средства?

— Это не то, что стоит. Если мы уже подняли эту тему о бюджетных средствах, то мы можем взять для сравнения школу, в которой учатся 600 детей, — укрытие обходится в 2,5 млн грн. А если взять другую сторону, то на развязку по Жилянской улице Киев выделил 1 млрд грн. В Житомирской области 5 км дороги — 360 млн грн. Вот сравнение — миллионы на дороги или укрытие детям.

Укрытие
Укрытие в Святошинском районе столицы. Фото: Новини.LIVE.

— Полномасштабная война длится полтора года. Были ли у государства средства начать строить укрытие раньше?

— Знаете, у меня были поправки в бюджет на этот год, где должны быть расходы только на защищенные статьи. То есть все бюджеты и бюджет Украины только на военных, укрытие, медицину.

Андрей Богданец
Народный депутат строит укрытие. Фото: Новини.LIVE.

— Есть ли возможность сейчас у вашей ветви власти или у других принять решение, чтобы укрытия были на первом месте?

— На самом деле этот вопрос еще глубже, и нет простого решения. Хочу рассказать, что вчера (2 августа. – Ред.) мы инспектировали укрытие в 157-й школе вместе с моей коллегой Юлией Гришиной и главой Оболонского района Кириллом Фесиком. Когда мы начали разговаривать, то, согласно решению СНБО, все укрытия должны быть открыты.

То есть это укрытие должно быть открыто круглосуточно, а там мебель, игрушки, пуфы, оборудование. В школе есть один охранник, оплачиваемый школой и получающий зарплату 5 тыс. грн. Когда идет тревога, он ответственен за то, чтобы укрытия и все ворота были открыты. Он должен стоять, записывать пришедших людей.

Кстати, сюр — в укрытие в школе заходят люди с собаками, с кошками и рассказывают, что это члені семьи. Я понимаю это, но там учатся дети. Чтобы ребенок попал в садик, нужно пройти все медосмотры и прививки, но когда тревога, то туда запускают всех людей, бездомных.

— Если сегодня женщину с собакой не запустят в укрытие и она из-за ракеты погибнет, вырежут вашу фразу о собаках и будут считать вас виновным. Как тогда разрешить эту ситуацию?

— Есть много разных решений. В первую очередь смотреть, где можно делать укрытия не только в коммунальных заведениях, но и в жилых домах. Есть карта укрытий в каждой области, их нужно открывать. Некоторые засекречены до сих пор и закрыты.

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