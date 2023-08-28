Скандал із закупівлями: Міноборони показало антикорупційній раді турецькі куртки для ЗСУ
Скандал із закупівлею зимового одягу для ЗСУ набирає обороти. Втім стало відомо, що Міністерство оборони України все-таки купило зимові куртки в Туреччині.
Про це повідомив голова Громадської ради з питань корупції при Міноборони Євген Грушовець у бесіді з "Радіо Свобода".
Деталі угоди з Туреччиною
Повідомляється, що після хвилювання в суспільстві про купівлю одягу для українських солдатів рада протидії корупції при Міністерстві оборони організувала зустріч із представниками відомства. Цей орган, що представляє інтереси цивільних груп, був створений у світлі інциденту, що раніше виник з дорогими яйцями.
Заступник міністра оборони Денис Шарапов уточнив, що деталі угоди з турецькою стороною, висвітлені в пресі, були для нього невідомими, оскільки подібна документація міністерству не надається.
Також Шарапов додав, що у 2022 році процедури перевірки постачальників не проводились повною мірою. Богдан Хмельницький, тодішній керівник відділу державних закупівель, несе повну відповідальність за контракти.
Своєю чергою Рада з питань корупції висловила побоювання про те, що Міноборони не провело належної перевірки компанії-постачальника. У відповідь на це з Міністерства повідомили, що метод укладання прямих договорів, що раніше використовувався, тепер скасовано.
Міноборони принесло зимові куртки для ЗСУ
Під час зустрічі представники Міноборони продемонстрували кілька моделей купленого одягу, щоб довести його зимовий характер. На етикетці куртки, наданої громадській раді з корупційних питань після зустрічі з депутатами, маркером дописано 1908. Однак, виходячи із зовнішнього огляду, стало зрозуміло, що замінити етикетку без слідів неможливо, що підтвердили й представники міністерства.
Водночас голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Грушовець наголосив, що чутки про те, що куртки були не новими, не підтвердилися. Він також сумнівається у тому, що можна придбати якісний зимовий одяг за названими у пресі цінами.
Також у повідомленні зазначається, що антикорупційна рада отримає можливість оглянути склад, де зберігається одяг, а також отримає інформацію про те, до яких військ він був відправлений, щоб зібрати відгуки від військовослужбовців.
Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.
Незабаром міністр оборони України Олексій Рєзніков готовий подати у відставку. До такої заяви його підштовхнув скандал про купівлю зимових курток для захисників за "завищеною ціною".