Скандал із закупівлями: Міноборони показало антикорупційній раді турецькі куртки для ЗСУ

Куртка, яку принесли антикорупційній раді. Фото: Громадське

Скандал із закупівлею зимового одягу для ЗСУ набирає обороти. Втім стало відомо, що Міністерство оборони України все-таки купило зимові куртки в Туреччині.

Про це повідомив голова Громадської ради з питань корупції при Міноборони Євген Грушовець у бесіді з "Радіо Свобода".

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Деталі угоди з Туреччиною

Повідомляється, що після хвилювання в суспільстві про купівлю одягу для українських солдатів рада протидії корупції при Міністерстві оборони організувала зустріч із представниками відомства. Цей орган, що представляє інтереси цивільних груп, був створений у світлі інциденту, що раніше виник з дорогими яйцями.

Заступник міністра оборони Денис Шарапов уточнив, що деталі угоди з турецькою стороною, висвітлені в пресі, були для нього невідомими, оскільки подібна документація міністерству не надається.

Також Шарапов додав, що у 2022 році процедури перевірки постачальників не проводились повною мірою. Богдан Хмельницький, тодішній керівник відділу державних закупівель, несе повну відповідальність за контракти.

Своєю чергою Рада з питань корупції висловила побоювання про те, що Міноборони не провело належної перевірки компанії-постачальника. У відповідь на це з Міністерства повідомили, що метод укладання прямих договорів, що раніше використовувався, тепер скасовано.

Скандал із закупівлями курток для ЗСУ. Фото: Громадське

Міноборони принесло зимові куртки для ЗСУ

Під час зустрічі представники Міноборони продемонстрували кілька моделей купленого одягу, щоб довести його зимовий характер. На етикетці куртки, наданої громадській раді з корупційних питань після зустрічі з депутатами, маркером дописано 1908. Однак, виходячи із зовнішнього огляду, стало зрозуміло, що замінити етикетку без слідів неможливо, що підтвердили й представники міністерства.

Скандал із закупівлями курток для ЗСУ. Фото: Громадське

Водночас голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Грушовець наголосив, що чутки про те, що куртки були не новими, не підтвердилися. Він також сумнівається у тому, що можна придбати якісний зимовий одяг за названими у пресі цінами.

Також у повідомленні зазначається, що антикорупційна рада отримає можливість оглянути склад, де зберігається одяг, а також отримає інформацію про те, до яких військ він був відправлений, щоб зібрати відгуки від військовослужбовців.

Скандал із закупівлями курток для ЗСУ. Фото: Громадське

Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Незабаром міністр оборони України Олексій Рєзніков готовий подати у відставку. До такої заяви його підштовхнув скандал про купівлю зимових курток для захисників за "завищеною ціною".