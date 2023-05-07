Ситуація навколо Запорізької АЕС стає непередбачуваною та потенційно небезпечною, — МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вкрай стурбований реальними загрозами безпеки, з якими стикається Запорізька АЕС. Ситуація навколо станції стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МАГАТЕ.

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, присутні на Запорізькій АЕС, отримали інформацію про те, що з Енергодара, де проживає більшість персоналу станції, розпочалася евакуація мешканців.

Хоча персонал залишається на майданчику, генеральний директор Гроссі висловив глибоку стурбованість у зв’язку з "дедалі більш напруженими, стресовими та складними умовами для персоналу та їхніх сімей", оскільки останнім часом спостерігається збільшення військової присутності та активності.

За його словами, експерти організації в районі ЗАЕС постійно чують вибухи, зокрема, і 5 травня.

"Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований реальними загрозами ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається АЕС. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі важкої ядерної аварії та пов'язані з нею наслідки для населення та навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищеним", — заявив Гроссі.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують утримувати під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію. Цього тижня поблизу неї вибухнула міна.