Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится непредсказуемой и потенциально опасной, — МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне обеспокоен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МАГАТЭ.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской АЭС, получили информацию о том, что с Энергодара, где проживает большинство персонала станции, началась эвакуация жителей.

Хотя персонал остается на площадке, генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с "все более напряженными, стрессовыми и сложными условиями для персонала и их семей", поскольку в последнее время наблюдается увеличение военного присутствия и активности.

По его словам, эксперты организации в районе ЗАЭС постоянно слышат взрывы, в том числе и 5 мая.

Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен реальными угрозами ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", — заявил Гросси.

Напомним, что российские оккупанты продолжают удерживать под своим контролем Запорожскую атомную электростанцию. На этой неделе вблизи нее взорвалась мина.