В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС потеряла связь с единой линией электропередачи

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Ночью, 4 июля, Запорожская атомная электростанция лишилась связи со своей главной внешней линией электропередачи. Однако неизвестно, что стало причиной отключения и как долго оно продлится.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Читайте также:

Новая проблема на ЗАЭС

"Сегодня в 01:21 была отключена единственная линия электропередачи оставшейся 750 киловольт из четырех, которые были до конфликта. Неизвестно, что стало причиной отключения электроэнергии и как долго оно продлится", — сказал Гросси.

По словам директора, ЗАЭС работает от недавно возобновившихся резервных источников питания. И добавляет, что подобное отключение происходит уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения.

"В этот раз АЭС удалось избежать полной потери всего внешнего электроснабжения, которое уже случалось семь раз во время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи снова демонстрирует нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на АЭС", — сказал Гросси.

Напомним, что на фоне предполагаемого российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.