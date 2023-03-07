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Системы Patriot уже прибыли в Украину: что известно

7 марта 2023 12:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
США объявили о предоставлении Украине Patriot в декабре
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Американские системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину. Они были переданы в Украину через Польшу.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью LA RAZÓN.

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"Благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности батареи Patriot и первые танки Leopard", — сказал министр.

При этом Блащак отметил, что Польша является не только главным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров.

По словам главы оборонного ведомства, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине оружие более чем на 2,2 млрд евро. При этом в сумму не входят расходы, которые страна несет на подготовку украинских военных, и последний пакет "броневиков", в который входят танки Leopard 2A4.

Кроме того, Блащак высказался по поводу передачи Украине авиации. По его словам, такие решения следует принимать на более широком союзническом уровне.

Что такое ракетный комплекс Patriot

Patriot — это ракетная система класса "земля-воздух", которая была впервые развернута в 1980-х годах и может поражать самолеты, крылатые и баллистические ракеты меньшей дальности.

Каждая батарея Patriot состоит из установленной на грузовике пусковой системы с восемью пусковыми установками, которые могут содержать до четырех ракет-перехватчиков, наземный радар, станции управления и генератор. Для эксплуатации и обслуживания батареи Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих.

Военные эксперты отмечают, что системы Patriot могут быть эффективны против баллистических ракет малой дальности и являются сильным сигналом поддержки США.

Американские батареи регулярно разворачиваются по всему миру. Кроме того, Patriot также эксплуатируют или покупают Нидерланды, Германия, Япония, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Тайвань, Греция, Испания, Южная Корея, Соединенные Арабские Эмираты, Катар, Румыния, Швеция, Польша и Бахрейн.

Напомним, в конце прошлого года США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдут системы ПВО Patriot.

Украинские воины продолжают овладевать ЗРК Patriot. Соответствующие учения в Германии проходят шесть дней в неделю.

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