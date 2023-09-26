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Сырский показал, как украинские защитники работают возле Клещеевки

26 сентября 2023 19:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сырский показал, как украинские защитники работают возле Клещеевки
ВСУ работают возле Клещеевки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сирский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

Соответствующее видео Сырский опубликовал в Telegram.

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Как ВСУ работают на окраине Клещеевки

Генерал-полковник Александр Сырский указал, что на видео показано, как 22-ая ОМБр работает на окраине Клещеевки и уничтожает врага.

"22-я ОМБр работает в окрестностях Клещеевки и уничтожает россиян минометным огнем", — сказал военный.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВСУ отрабатывают удары и готовятся к нападению на противника. Также показано, как украинские защитники заряжают военную технику снарядами.

Напомним, что Вооруженные силы Украины каждый день преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты убегают от украинских защитников, но смерть все равно настигает их.

Также мы сообщали, что начались 579 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты. Украинские военные совершили несколько успешных ударов по оккупантам за минувшие сутки.

 

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