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Сирський показав, як бойова бригада гарно знищує позиції окупантів

12 вересня 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сирський показав, як бойова бригада гарно знищує позиції окупантів
Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський показав блискучу роботу бойової бригади. При цьому він зазначив, що було виконано чудову роботу зі знищення ворога.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Генерал Сирський показав барвисте відео того, як 30 окрема механізована бригада б'є противника. При цьому він зазначив, що українські захисники вміють гарно працювати.

"Гарне відео від 30-ї ОМБр. Прекрасна робота, знищений ворог, яскраві кольори. Вміють красиво працювати. Слава героям", — сказав Сирський.

На вказаному відео видно, як серед відкритої місцевості один за одним звучать звуки вибухів, потім палахкотить вогонь і після цього стовпи густого диму.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не залишає планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

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