Сирський показав, як бойова бригада гарно знищує позиції окупантів

Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський показав блискучу роботу бойової бригади. При цьому він зазначив, що було виконано чудову роботу зі знищення ворога.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Генерал Сирський показав барвисте відео того, як 30 окрема механізована бригада б'є противника. При цьому він зазначив, що українські захисники вміють гарно працювати.

"Гарне відео від 30-ї ОМБр. Прекрасна робота, знищений ворог, яскраві кольори. Вміють красиво працювати. Слава героям", — сказав Сирський.

На вказаному відео видно, як серед відкритої місцевості один за одним звучать звуки вибухів, потім палахкотить вогонь і після цього стовпи густого диму.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не залишає планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.