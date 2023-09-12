Сырский показал, как боевая бригада красиво уничтожает позиции оккупантов
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский показал блестящую работу боевой бригады. При этом, он указал, что была выполнена отличная работа по уничтожению врага.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Боевая работа ВСУ
Генерал Сырский показал, красочное видео того, как 30 отдельная механизированная бригада бьет противника. При этом он указал, что украинские защитники умеют красиво работать.
"Хорошее видео от 30-й ОМБр. Прекрасная работа, уничтоженный враг, яркие цвета. Умеют красиво работать. Слава героям", — сказал Сырский.
На указанном видео видно, как посреди открытой местности один за один звучат звуки взрывов, затем полыхает огонь и после этого столбы густого дыма.
Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.
Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.