Сырский показал, как боевая бригада красиво уничтожает позиции оккупантов

Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский показал блестящую работу боевой бригады. При этом, он указал, что была выполнена отличная работа по уничтожению врага.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Боевая работа ВСУ

Генерал Сырский показал, красочное видео того, как 30 отдельная механизированная бригада бьет противника. При этом он указал, что украинские защитники умеют красиво работать.

"Хорошее видео от 30-й ОМБр. Прекрасная работа, уничтоженный враг, яркие цвета. Умеют красиво работать. Слава героям", — сказал Сырский.

На указанном видео видно, как посреди открытой местности один за один звучат звуки взрывов, затем полыхает огонь и после этого столбы густого дыма.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.