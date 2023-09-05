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Сили спеціальних операцій відмінусували Д-30 росіян: вражаюче відео

5 вересня 2023 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сили спеціальних операцій відмінусували Д-30 росіян: вражаюче відео
Українці бійці готуються до удару по російській Д-30. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили спеціальних операцій професійно ліквідували російську гаубицю калібру 122-мм Д-30. Перед цим українські воїни провели аеророзвідку, де виявили ворожу ціль.

Про це повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

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У відомстві розповіли, що під час проведення аеророзвідки, операторами ССО було виявлено позиції ворожої артилерії.

"В результаті використання ударних БПАК, ціль успішно знищено", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як бійці готуються до застосування БПАК та момент ураження гаубиці противника.

Що відомо про гаубицю Д-30

Д-30 — причіпна гаубиця калібру 122-мм, створена в Радянському Союзі в кінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння СРСР на початку 1960-х.

Належить до числа наймасовіших артилерійських систем післявоєнного періоду. В народі носить прізвисько "Жаба"

Гаубиця Д-30 призначена для виконання таких основних завдань:

  • знищення й придушення живої сили противника, відкритої й тієї, що знаходиться в укриттях польового типу (в окопах, бліндажах, землянках),
  • знищення й придушення вогневих засобів піхоти противника,
  • руйнування дерево-земляних вогневих точок (ДЗОТів) та інших споруд польового типу
  • створення проходів в мінних полях і дротових загородженнях,
  • боротьба з артилерією, мотомеханізованими засобами й танками противника.

Нагадаємо, підрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищує вже третій танковий полк російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку для введення війни.

Також генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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