Сили оборони уразили дві одиниці техніки РФ за допомогою FPV-дронів

Самохідна артилерійська установка "Гвоздика". Фото: google.com

Силам оборони вдалося знищити за допомогою FPV-дронів самохідну артилерійську установку "Гвоздика" та "Нона-С". Також було влучання у чотири бліндажі з окупантами.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Знищено техніку ворога

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 2 одиниці техніки противника за допомогою FPV-дронів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що було уражено САУ 2с1 "Гвоздика" та САУ 2с9 "Нона-С".

Крім того, FPV-камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника.

Нагадаємо, що оператори Армії дронів поставили черговий вражаючий рекорд. За тиждень за їх сприяння було знищено 428 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки і бронетранспортери.

Раніше ми писали, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують не лише ворогів, але й чимало їх військової техніки. З цим завданням, зокрема, чудово справляється рота ударних БпЛА 47-ї окремої механізованої бригади.