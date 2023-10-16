Силы обороны поразили две единицы техники РФ с помощью FPV-дронов

Самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Фото: google.com

Силам обороны удалось уничтожить с помощью FPV-дронов самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и "Нона-С". Также было попадание в четыре блиндажа с оккупантами.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Уничтожена техника врага

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 2 единицы техники противника с помощью FPV-дронов", — говорится в сообщении.

Известно, что были поражены САУ 2С1 "Гвоздика" и САУ 2С9 "Нона-С".

Кроме того, FPV-камикадзе метко попали в четыре блиндажа с личным составом противника.

Напомним, что операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и многие военные техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.