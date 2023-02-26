Шойгу виступив з новини погрозами через далекобійну зброю для України

Сергій Шойгу

Міністр оборони рф Сергій Шойгу вибухнув погрозами, коментуючи постачання Україні зброї. За його словами, такі кроки нібито тільки загострюють бойові зіткнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заява Шойгу

Як заявив Шойгу російським пропагандистам, "глибина просування російських військ в Україні залежатиме, зокрема, від того, яку далекобійну зброю отримає Київ від країн Заходу".

"Це залежить від того, яка зброя буде надана", — сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Путіна про те, що чим далекобійніші системи постачатиме Захід в Україну, тим далі Росія "відсуватиме загрози від своїх кордонів".

Надання Україні далекобійної зброї

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Він також наголосив, що для перемоги у війні Україна потребує більше артилерії, бронетехніки і систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомив, що українські військові отримають далекобійну зброю. При цьому він назвав терміни, коли західні партнери його передадуть.

Також раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом питання надання далекобійної та іншої зброї. Також Зеленський подякував американському президенту за рішення про надання Україні танків Abrams, яке заклало основу для танкової коаліції та посилення української ППО системою Patriot.