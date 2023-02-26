Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Шойгу выступил с новыми угрозами из-за дальнобойного оружия для Украины arrow

Шойгу выступил с новыми угрозами из-за дальнобойного оружия для Украины

26 февраля 2023 15:24
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Шойгу выступил из новости угрозами из-за дальнобойного оружия для Украины
Сергей Шойгу
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министр обороны россии Сергей Шойгу разразился угрозами, комментируя поставки Украине оружия. По его словам, такие шаги якобы только обостряют боевые столкновения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Заявление Шойгу

Как заявил Шойгу российским пропагандистам, "глубина продвижения российских войск в Украине будет зависеть, в частности, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада".

"Это зависит от того, какое оружие будет предоставлено", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление путина о том, что чем более дальнобойные системы будет поставлять Запад в Украину, тем дальше россия "будет отодвигать угрозы от своих границ".

Предоставление Украине дальнобойного оружия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он также подчеркнул, что для победы в войне Украина нуждается в большей артиллерии, бронетехнике и системах противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинские военные получат дальнобойное оружие. При этом он назвал сроки, когда западные партнеры его передадут.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом вопрос предоставления дальнобойного и другого оружия. Также Зеленский поблагодарил американского президента за решение о предоставлении Украине танков Abrams, заложившее основу для танковой коалиции и усиление украинской ПВО системой Patriot.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:20 Семь кораблей в Черном море: 72 "Калибра" подстерегают из Средиземноморья, — ВМС

15:12 Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили

Новина з фото

14:52 В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие

14:50 Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму

14:50 В американском Сент-Луисе медведь уже второй раз через месяц сбежал из зоопарка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:42 ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах

14:32 Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на завтра

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Новина з фото

14:19 Китай хочет вернуть себе Сибирь и Дальний Восток: что уже сделали власти

14:14 Ограничения сняты: ситуация со светом в Одессе в ближайшие сутки будет меняться

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Актуальное по теме

None 26 Февраль 15:05

Семь кораблей в Черном море: 72 "Калибра" подстерегают из Средиземноморья, — ВМС

None 26 Февраль 15:12

Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили

None 26 Февраль 14:48

В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие

None 26 Февраль 14:57

Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB