Шойгу выступил из новости угрозами из-за дальнобойного оружия для Украины

Сергей Шойгу

Министр обороны россии Сергей Шойгу разразился угрозами, комментируя поставки Украине оружия. По его словам, такие шаги якобы только обостряют боевые столкновения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Заявление Шойгу

Как заявил Шойгу российским пропагандистам, "глубина продвижения российских войск в Украине будет зависеть, в частности, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада".

"Это зависит от того, какое оружие будет предоставлено", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление путина о том, что чем более дальнобойные системы будет поставлять Запад в Украину, тем дальше россия "будет отодвигать угрозы от своих границ".

Предоставление Украине дальнобойного оружия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он также подчеркнул, что для победы в войне Украина нуждается в большей артиллерии, бронетехнике и системах противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинские военные получат дальнобойное оружие. При этом он назвал сроки, когда западные партнеры его передадут.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом вопрос предоставления дальнобойного и другого оружия. Также Зеленский поблагодарил американского президента за решение о предоставлении Украине танков Abrams, заложившее основу для танковой коалиции и усиление украинской ПВО системой Patriot.