Шість громад Сумщини опинилися під ворожим вогнем: загинула людина, є поранені
Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.
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Як зазначається у повідомленні, було зафіксовано 94 "прильоти" − з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), два ракетні прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ).
Наслідки обстрілів
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів у регіоні загинула одна цивільна людина. Ще четверо людей отримали поранення. Також зафіксовано руйнування житлових будинків.
- Зноб-Новгородська громада: по селищу Зноб-Новгородське ворогом нанесено ракетний удар (один приліт) унаслідок чого одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені. Також по території громади були артилерійські обстріли − вісім прильотів з САУ, а потім ще шість з артилерії.
- Есманська громада: по околиці села Бачівськ росіяни били з мінометів – сім прильотів. Унаслідок чого пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.
- Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда був артилерійський обстріл − чотири прильоти, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних житлових будинки та гараж. Також по території громади був мінометний (три прильоти) та артобстріл (п'ять прильотів).
- Шалигинська громада: росіяни били з артилерії. Зранку 14 прильотів. Після 16.00 був ще один артилерійський обстріл (САУ − 25 прильотів), унаслідок чого пошкоджено житловий будинок.
- Білопільська громада: по території громади здійснено гранатометний обстріл (66 пострілів). Також по території громади було зафіксовано шість прильотів з мінометів та шість − з артилерії.
- Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл (одна протитанкова керована ракета та скидання чотирьох вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ). Також був артобстріл громади − вісім прильотів з РСЗВ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку рф на один з гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілів 13 березня загинув працівник ліцею.
Також раніше в Оперативному командуванні "Північ" повідомляли, що російські військові обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.