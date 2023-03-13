Шесть общин Сумщины оказались под вражеским огнем: погиб человек, есть раненые

В Сумской области россияне 13 марта обстреляли общежитие

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий шести общин Сумской области. Речь идет о Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.

Об этом идет речь в сообщении Сумской областной военной администрации.

Как отмечается в сообщении, было зафиксировано 94 "прилета" - из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств из БПЛА (типа ВОГ).

Последствия обстрелов

В результате сегодняшних обстрелов в регионе погиб один гражданский человек. Еще четыре человека получили ранения. Также зафиксировано разрушение жилых домов.

Зноб-Новгородская община : по поселку Зноб-Новгородское врагом нанесен ракетный удар (один прилет) в результате чего один гражданский погиб, четыре человека ранены. Также по территории общины были артиллерийские обстрелы – восемь прилетов из САУ, а затем еще шесть из артиллерии.

: по поселку Зноб-Новгородское врагом нанесен ракетный удар (один прилет) в результате чего один гражданский погиб, четыре человека ранены. Также по территории общины были артиллерийские обстрелы – восемь прилетов из САУ, а затем еще шесть из артиллерии. Эсманская община : по окраине села Бачевск русские били из минометов – семь прилетов. В результате повреждены жилой дом и нежилые здания.

: по окраине села Бачевск русские били из минометов – семь прилетов. В результате повреждены жилой дом и нежилые здания. Середино-Будская община : по городу Середина-Буда был артиллерийский обстрел – четыре прилета, в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и гараж. Также по территории общины был минометный (три прилета) и артобстрел (пять прилетов).

: по городу Середина-Буда был артиллерийский обстрел – четыре прилета, в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и гараж. Также по территории общины был минометный (три прилета) и артобстрел (пять прилетов). Шалыгинская община : россияне били из артиллерии. Утром 14 прилетов. После в 16.00 был еще один артиллерийский обстрел (САУ – 25 прилетов), в результате чего поврежден жилой дом.

: россияне били из артиллерии. Утром 14 прилетов. После в 16.00 был еще один артиллерийский обстрел (САУ – 25 прилетов), в результате чего поврежден жилой дом. Белопольская община : по территории общины произведен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Также по территории общины было зафиксировано шесть прилетов из минометов и шесть из артиллерии.

: по территории общины произведен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Также по территории общины было зафиксировано шесть прилетов из минометов и шесть из артиллерии. Краснопольская община: враг совершил ракетный обстрел (одна противотанковая управляемая ракета и сброс четырех взрывных устройств из БПЛА (типа ВОГ). Также был артобстрел общины – восемь прилетов из РСЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки рф на одно из общежитий Сумщины. В результате обстрелов 13 марта погиб работник лицея.

Также ранее в Оперативном командовании "Север" сообщали, что российские военные обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.