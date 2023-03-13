Шесть общин Сумщины оказались под вражеским огнем: погиб человек, есть раненые
В течение дня россияне совершили обстрелы территорий шести общин Сумской области. Речь идет о Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.
Об этом идет речь в сообщении Сумской областной военной администрации.
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Как отмечается в сообщении, было зафиксировано 94 "прилета" - из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств из БПЛА (типа ВОГ).
Последствия обстрелов
В результате сегодняшних обстрелов в регионе погиб один гражданский человек. Еще четыре человека получили ранения. Также зафиксировано разрушение жилых домов.
- Зноб-Новгородская община: по поселку Зноб-Новгородское врагом нанесен ракетный удар (один прилет) в результате чего один гражданский погиб, четыре человека ранены. Также по территории общины были артиллерийские обстрелы – восемь прилетов из САУ, а затем еще шесть из артиллерии.
- Эсманская община: по окраине села Бачевск русские били из минометов – семь прилетов. В результате повреждены жилой дом и нежилые здания.
- Середино-Будская община: по городу Середина-Буда был артиллерийский обстрел – четыре прилета, в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и гараж. Также по территории общины был минометный (три прилета) и артобстрел (пять прилетов).
- Шалыгинская община: россияне били из артиллерии. Утром 14 прилетов. После в 16.00 был еще один артиллерийский обстрел (САУ – 25 прилетов), в результате чего поврежден жилой дом.
- Белопольская община: по территории общины произведен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Также по территории общины было зафиксировано шесть прилетов из минометов и шесть из артиллерии.
- Краснопольская община: враг совершил ракетный обстрел (одна противотанковая управляемая ракета и сброс четырех взрывных устройств из БПЛА (типа ВОГ). Также был артобстрел общины – восемь прилетов из РСЗО.
Напомним, ранее сообщалось, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки рф на одно из общежитий Сумщины. В результате обстрелов 13 марта погиб работник лицея.
Также ранее в Оперативном командовании "Север" сообщали, что российские военные обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.