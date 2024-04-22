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Що треба негайно видалити зі смартфону — застереження від Центру нацспротиву

22 квітня 2024 06:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Чим не можна ділитися у соцмережах на окупованих територіях України
Чоловік дивиться на екран ноутбука. Фото ілюстративне: which.co.uk
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Жителям тимчасово окупованих територій України слід видаляти з чатів у месенджерах та соцмережах діалоги, які можуть спровокувати окупантів.  

Радять у Центрі національного спротиву

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Найважливіше — видалити з чатів розмови, які стосуються політики, бойових дій, засудження Путіна та Росії, а також фотографії військової техніки, руйнувань, скріншоти новин.

Також краще видалити з гаджетів усю інформацію, яка може видаватись російським окупантам підозрілою:

  • будь-яку патріотичну інформацію;
  • меми про ворога;
  • пісні музичних виконавців, які не підтримують в окупації;
  • фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів;
  • фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;
  • резервні копії смартфона, якщо створювали;

Застосунки і телефонні контакти 

"Видаліть додатки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад "Є ППО" або месенджер Signal, який окупанти часто шукають в телефонах. Якщо ви не маєте змоги остаточно видалити Signal і комунікуєте через нього з силами оборони, завжди майте чітке пояснення, чому ви його встановили (краще "ловить" в умовах поганого зв’язку, тощо)", — рекомендують у Центрі соцспротиву.

Переназвіть телефонні контакти, якщо вони записані з військовими званнями, посадами, прізвісками. Наприклад, "Сергій майор", "Василь сержант", "Тоні". 

Видаліть історії браузера

Також очистіть історію браузерів, закладки і чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне — сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, статті про рибальство, в’язання, нейтральні переписки з дружиною/чоловіком і родичами. 

Раніше у Центрі нацспротиву розповіли, російські військові не встигають отримати мільйони, які їм обіцяє командування. 

Також ми повідомляли, що з Росії повернули депортовану 17-річну українку.

війна
російські війська
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Росія

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