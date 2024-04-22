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Что нужно немедленно удалить со смартфона — предостережение Центра нацсопротивления

22 апреля 2024 06:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Чем нельзя делиться в соцсетях на оккупированных территориях Украины
Мужчина смотрит на экран ноутбука. Фото иллюстративное: which.co.uk
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Жителям временно оккупированных территорий Украины следует удалять из чатов в мессенджерах и соцсетях диалоги, которые могут спровоцировать оккупантов.

Советуют в Центре национального сопротивления.

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Самое важное — удалить из чатов разговоры, касающиеся политики, боевых действий, осуждения Путина и России, а также фотографии военной техники, разрушений, скриншоты новостей.

Также лучше удалить с гаджетов всю информацию, которая может показаться российским оккупантам подозрительной:

  • любую патриотическую информацию;
  • мемы о враге;
  • песни музыкантов, которых не поддерживают в оккупации;
  • фото украинских военных, их техники, позиций, военных объектов;
  • фото оккупантов, их техники, позиций, зафиксированные факты их преступлений;
  • резервные копии смартфона, если они создавались;

Приложения и телефонные контакты

"Удалите приложения, которые могут спровоцировать оккупантов: например "Есть ПВО" или мессенджер Signal, который оккупанты часто ищут в телефонах. Если вы не можете окончательно удалить Signal и коммуницируете через него с силами обороны, всегда имейте четкое объяснение, почему вы его установили (лучше "ловит" в условиях плохой связи и т.д.)", — рекомендуют в Центре соцсопротивления.

Переназовите телефонные контакты, если они записаны с воинскими званиями, должностями, кличками. Например, "Сергей майор", "Василий сержант", "Тони".

Удалите историю браузера

Также очистите историю браузеров, закладки и чаты в мессенджерах. Но при этом оставьте что-нибудь нейтральное — сайт с прогнозом погоды, рекомендациями фильмов, статьи о рыбплке, вязании, нейтральные переписки с женой/мужем и родственниками.

Ранее в Центре нацсопротивления рассказали, что российские военные не успевают получить миллионы, которые им обещает командование.

Также мы сообщали, что из России вернули депортированную 17-летнюю украинку.

война
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