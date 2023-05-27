Что делать в случае радиационной аварии: советы от Минздрава

Мужчины в защитных от радиации костюмах производят осмотр территории на заражение. Фото: УНИАН

На фоне постоянной угрозы со стороны оккупантов по поводу Запорожской АЭС, в частности возможной атаки на станцию, украинцы должны знать, как себя защитить во время радиационной аварии. Так, стоит знать три ключевых правила — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.

Соответствующие правила поведения во время радиационного выброса обнародовало Министерство здравоохранения.

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Что делать во время радиационной аварии

"Основное — нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить", — говорится в сообщении министерства.

Поскольку радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания, кроме того, следует держать возле себя домашних животных, чтобы они не переносили загрязнения.

"Если возможно, оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официально не предоставила других указаний", — подчеркивают в Минздраве.

Что делать с загрязненной одеждой

Следует осторожно снять верхнюю одежду, таким образом вы избавитесь от 90% радиоактивного материала, и спрятать ее в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать в недоступном месте.

"Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны", — говорится в сообщении.

Если нет возможности принять душ, помойте руки, лицо и открытые части тела с мылом. Если нет доступа к воде, следует воспользоваться влажными салфетками или тканью. После этого следует надеть чистую одежду. Если помогаете в этом родным, находитесь в защитной маске и пользуйтесь перчатками.

Как быть с водой и продуктами

Важно иметь запас воды в бутылках или в других герметичных контейнерах.

"Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды", — отметили в министерстве.

Пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах — консервы, банки, бутылки, коробки и т.д. Однако перед использованием важно протереть их чистой тканью. Тоже сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. После этого использованную ткань нужно уложить в недоступное место.

Когда следует принимать йодид калия

Отмечается, если йодид калия принимать вовремя и в определенной дозировке, он блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, что снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний. Однако он не защищает от радиации. .

"Йодид калия следует принимать только, если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности — недопустимо. Это может повредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.