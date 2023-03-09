Серед жителів окупованих територій росте невдоволення російською владою, — Маляр

Росіяни посилюють терор проти жителів окупованих територій

Необхідність отримувати перепустки для пересування окупованими територіями суттєво ускладнює життя людей. Невдоволення російською владою наростає, що змушує окупантів посилювати фільтраційні заходи.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Терор населення окупованих територій

"Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються. В більшості окупованих районів російські адміністрації не забезпечують функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей", — зазначила Маляр.

Чиновниця нагадала, що для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону. При цьому командування російських окупаційних військ постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами. Зокрема, зараз потрібно оформлювати дозвіл на переміщення.

"Так у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи", — написала вона.

Маляр наголосила, що такий стан речей викликає невдоволення населення російською владою.

"З метою недопущення можливих протестних настроїв громадськості російські окупаційні війська ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим", — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, наприкінці минулого року російські загарбники почали запроваджувати на окупованих територіях так звані "перепустки" для пересування між населеними пунктами.

Також повідомлялося, що російські загарбники продовжують розкрадати майно українців на тимчасово окупованих територіях. У Скадовському районі вони пограбували гаражні корпоративи.

Відомо також, що у Бердянську окупанти змушують батьків віддавати своїх дітей до російських шкіл.