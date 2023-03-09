Среди жителей оккупированных территорий растет недовольство российскими властями, — Маляр

Россияне усиливают террор против жителей оккупированных территорий

Необходимость получать пропуска для передвижения по оккупированным территориям существенно усложняет жизнь людей. Недовольство российскими властями нарастает, что заставляет оккупантов усиливать фильтрационные меры.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Террор населения оккупированных территорий

"Условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины ухудшаются. В большинстве оккупированных районов российские администрации не обеспечивают функционирование необходимых элементов системы поддержки жизнедеятельности людей", — отметила Маляр.

Чиновница напомнила, что для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах региона. При этом командование русских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами. В частности, сейчас следует оформлять разрешение на перемещение.

"Так в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенных пунктов, в которых функционируют соответствующие учреждения", — написала она.

Маляр подчеркнула, что такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями.

"В целях недопущения возможных протестных настроений общественности российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные меры и административно-полицейский режим", — добавила замминистра.

Напомним, в конце прошлого года российские захватчики начали вводить на оккупированных территориях так называемые "пропуска" для передвижения между населенными пунктами.

Также сообщалось, что российские захватчики продолжают разворовывать имущество украинцев на временно оккупированных территориях. В Скадовском районе они ограбили гаражные корпоративы.

Известно также, что в Бердянске оккупанты заставляют родителей отдавать своих детей в российские школы.