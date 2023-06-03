СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА, який працював на окупантів

Затриманий посадовець Херсонської ОВА. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали одного із посадовців Херсонської ОВА, які підтримували окупацію Херсона. Затримання зловмисника стало ще одним кроком у ході стабілізаційних заходів у Херсоні.

Про це повідомив СБУ.

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Заарештованим виявився посадовець військової адміністрації Херсонської області. Під час незаконного зайняття території ця людина добровільно приєдналася до головного управління МВС Херсона, створеного окупаційними силами.

Він обіймав посаду "старшого експерта" у відділі бухгалтерських та фінансових аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру. Його обов'язком була підготовка про "експертиз фінансової діяльності підприємств", які використовувалися для створення справ проти патріотично налаштованих бізнесменів, які володіють українськими компаніями на окупованій частині регіону.

Зловмисник не тільки брав активну участь у діяльності окупаційного апарату, а й регулярно відвідував Москву для "підвищення своєї кваліфікації". Після звільнення Херсона він спочатку втік, а потім знайшов роботу у місцевій обласній військовій адміністрації.

Співробітники СБУ розкрили злочини чиновника, зафіксували його злочини та заарештували його. За місцем його проживання було знайдено роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ, а також документи, що підтверджують стажування в Москві. У разі звинувачення у всіх вищезгаданих злочинах підозрюваний може отримати до 15 років позбавлення волі.

Пост СБУ про затримання посадовця Херсонської ОВА. Фото: СБУ

Нагадаємо, що на Сумщині Служба безпеки України "ліквідувала" горе-підприємців, які займалися продажем товарів для військової промисловості Росії. Слідчі викрили ще одну тіньову схему незаконного продажу.