СБУ задержала чиновника Херсонской ОВА, который работал на оккупантов

Задержанный чиновник Херсонской ОВА. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из чиновников Херсонской ОВА, поддерживавших оккупацию Херсона. Задержание злоумышленника стало ещё одним шагом в ходе стабилизационных мер, проводимых в Херсоне.

Об этом сообщил СБУ.

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Задержание чиновника

Арестованным оказался должностное лицо военной администрации Херсонской области. Во время незаконного занятия территории этот человек добровольно присоединился к главному управлению МВД Херсона, созданному оккупационными силами.

Он занимал должность "старшего эксперта" в отделе бухгалтерских и финансовых аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра. Его обязанностью была подготовка так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий", которые использовались для создания дел против патриотически настроенных бизнесменов, владеющих украинскими компаниями на оккупированной части региона.

Злоумышленник не только активно участвовал в деятельности оккупационного аппарата, но и регулярно посещал Москву для "повышения своей квалификации". После освобождения Херсона он вначале скрылся, а затем нашел работу в местной областной военной администрации.

Сотрудники СБУ вскрыли злодеяния чиновника, зафиксировали его преступления и арестовали его. По месту его проживания были найдены распечатанные законы, приказы и инструкции МВС РФ, а также документы, подтверждающие его стажировку в Москве. В случае обвинения во всех вышеупомянутых преступлениях, подозреваемый может получить до 15 лет лишения свободы.

Пост СБУ о задержании должностного лица Херсонской ОВА. Фото: СБУ

Напомним, что в Сумской области Служба безопасности Украины "ликвидировала" горе-предпринимателей, которые занимались продажей товаров для военной промышленности России. Следователи разоблачили еще одну теневую схему незаконной продажи.